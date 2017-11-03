Каменских начала сольную карьеру в образе кубинки

В новом клипе, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя предстала в образе девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения.

«Мы хотели создать контрастное ощущение между девушкой-мамой, женой и страстной тусовщицей. В тайне все замужние девушки мечтают соединить это в себе. Наша героиня делает это легко и непринуждённо», – комментирует клип Алан Бадоев. – «Для меня NK, безусловно, яркий, солнечный артист. Настя сочетает в себе сексуальность и тепло. Она из тех звёзд, с которыми хочется заговорить».

В новом клипе NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки: страстной, яркой, веселой. Стоит отметить, что Настя очень легко вжилась в образ своей героини, которая вдохновит девушек и женщин прислушаться к своему внутреннему голосу. И это не удивительно, поскольку певица успешно справляется с миссией мотивировать женщин на позитивные перемены и в реальной жизни.

«Мне очень близка эта тема, и своим новым клипом я хочу призвать девушек не отказываться от своих эмоций и желаний, а давать им волю и жизнь», – делится Настя.

По словам артистки, воплотить образ кубинки не составило сложности: «Мне всегда приписывали зарубежные корни из-за внешности. Родилась я в Украине, росла в Италии, долго жила и выступала в США, гастролировала почти по всему миру. В каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала в себя. Это помогло мне создать и запустить NK – музыку без границ».

Съемки премьерного клипа на сингл NK «#этомояночь» состоялись еще в сентябре, длились двое суток и держались в строгом секрете.