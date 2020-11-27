Настя Каменских выдала хитовый «Vibe» о своих чувствах

«Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности», - формулирует NK.
Слова и музыку песни написала сама Настя на пару с Алексеем Потапенко (иногда звучит и голос Потапа). В клипе она танцует в разных локациях, показывая эмоции от собственного вайба. Похоже, в клип также вошли отснятые кадры, не вошедшие в предыдущие работы.
«Песня называется «Vibe», потому что она передает все те эмоции, которые я испытываю. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания. Это история невероятной любви. В каждом мгновеньи, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель окунулся в них и ощутил эту силу сполна», - говорит Настя Каменских.
Это самая мелодичная песня Насти Каменских в этом году, и она вполне может стать бронебойным хитом в ее карьере.
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