Настя Каменских выпустила альбом о своей жизни «Красное вино»

Песню написал Потап (Алексей Потапенко), клип снял режиссер Леонид Колосовский. Настя Каменских в роскошных нарядах ходит меж карикатурных мексиканцев и украинцев, выкрикивая эмоциональные фразы типа «Кабриолет! Ветер в лицо! Поедем в Гвадалахару!» или «Что происходит? Сегодня я буду твоей анакондой!», принимая не менее карикатурные «сексуальные» позы.

