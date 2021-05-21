Настя Каменских выпустила альбом о своей жизни «Красное вино»

В диск вошли 14 композиций и один ремикс на песню «Vibe». Делюкс-версия альбома включает комментарии к каждой песни и вступительное слово, начитанные исполнительницей.
«Писать альбом мы начали в прошлом году, в самый разгар карантина. После всех ограничений и запретов работа в студии стала для меня настоящим спасением, но и большим испытанием одновременно. Всю энергию, которую раньше я вкладывала в концерты и гастроли, я направила внутрь себя. Хотела еще больше понять и услышать себя, определить самое важное в мыслях и чувствах. Поняла, что мне нравится быть разной. И уже с этим пониманием создавала новый альбом. Он получился очень откровенным и многогранным. В нем весь спектр эмоций и чувств, которые я пережила за последнее время. Здесь есть место и спокойной радости, и отвязной вечеринке, и светлой грусти. Словом, «Красное вино» отражает все грани женского характера, полноту жизни», - говорит Настя.
Одновременно вышел клип на заглавную песню альбома. Режиссер Тата Белинина сняла танцующую Настю Каменских в разных нарядах и локациях.
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