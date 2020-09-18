Настя Каменских наполнила «Эклектикой» тело

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Певица NK, она же Настя Каменских, выпустила полноценный студийный альбом «Ecléctica» на испанском языке (слушать альбом).

«Я счастлива наконец представить вам мой новый испаноязычный альбом! Невозможно передать словами чувства, которые меня сейчас переполняют - одновременно эйфория от результата, радость и гордость наконец делиться с миром тем, над чем я работала весь прошлый год; волнение, вдохновение, благодарность!», - восторженно написала Настя в соцсетях.

В альбом вошли 7 песен, часть из которых уже выходила синглами и в виде клипов.

«Мое творчество, как и я сама - страстное, жгучее, эмоциональное и чувственное! Горячий микс латиноамериканских ритмов и украинского колорита чувствуется в каждой песне альбома «Эклектика». Слушайте мои новые песни, и пусть этот страстный вайб наполнит все ваше тело!»

«Эклектика»
«Эклектика»

Выход альбома ранее был запланирован на апрель, но из-за пандемии вышел только сейчас.

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