Настя Каменских наполнила «Эклектикой» тело

«Я счастлива наконец представить вам мой новый испаноязычный альбом! Невозможно передать словами чувства, которые меня сейчас переполняют - одновременно эйфория от результата, радость и гордость наконец делиться с миром тем, над чем я работала весь прошлый год; волнение, вдохновение, благодарность!», - восторженно написала Настя в соцсетях.
В альбом вошли 7 песен, часть из которых уже выходила синглами и в виде клипов.
«Мое творчество, как и я сама - страстное, жгучее, эмоциональное и чувственное! Горячий микс латиноамериканских ритмов и украинского колорита чувствуется в каждой песне альбома «Эклектика». Слушайте мои новые песни, и пусть этот страстный вайб наполнит все ваше тело!»
Выход альбома ранее был запланирован на апрель, но из-за пандемии вышел только сейчас.
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