Настя Каменских показала, как «Девочки рулят» вокруг постели

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Украинская певица Настя Каменских экранизировала недавно выпущенный трек «Девочки рулят» в розовых тонах (смотреть клип).

В клипе режиссера Леонида Колосовского на песню Алексея Потапенко довольно возрастные модели танцуют на кроватях, едят, сушат волосы феном, при этом приговаривая «Девочки рулят».

«Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом», - считает NK.

Настя Каменских
Настя Каменских

Приглашенные модели: Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Аня Андрийчук.

«Пусть это видео перенесет вас в красивый девчачий мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые смело идут вперед, кайфуют от жизни и от себя самих! Садитесь с нами в розовый Cadillac и поехали! Сегодня, как и всегда, девочки рулят!»

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