Настя Каменских показала, как «Девочки рулят» вокруг постели

С самого появления дуэта заговорили о любовной связи между продюсером и голосистой эффектной певицей. Они это отрицали. И действительно, Алексей Потапенко уже после старта «Потапа и Насти» женился на продюсере Ирине Горовой, в браке у них родился сын Андрей, и он принял двух детей Ирины от первого брака. У Насти были свои отношения с парнями, но все как-то не складывалось.

