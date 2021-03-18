Настя Каменских показала, как «Девочки рулят» вокруг постели

В клипе режиссера Леонида Колосовского на песню Алексея Потапенко довольно возрастные модели танцуют на кроватях, едят, сушат волосы феном, при этом приговаривая «Девочки рулят».
«Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом», - считает NK.
Приглашенные модели: Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Аня Андрийчук.
«Пусть это видео перенесет вас в красивый девчачий мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые смело идут вперед, кайфуют от жизни и от себя самих! Садитесь с нами в розовый Cadillac и поехали! Сегодня, как и всегда, девочки рулят!»
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