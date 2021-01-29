Настя Каменских посвятила ушедшему папе балладу

Режиссер Леонид Колосовский не стал ничего выдумывать, а просто показал крупные планы прекрасно выглядящей Насти в разных локациях. Авторы песни - Алексей Потапенко и Анастасия Каменских.

Родители с детства учили меня, что любовь - это главное чувство на земле и их трепетные , полные любви и страсти отношения длинною в жизнь, тому лучшее подтверждение. Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео «Почуття», я хотела, чтобы это видео стало подарком всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство. Эта песня является для меня некой одой любви.

Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать «люблю» и «спасибо» тем, кто вам действительно дорог».