Настя Каменских посвятила ушедшему папе балладу

««Почуття» - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни. «Почуття» - ода влюбленным и любящим», - считает Настя Каменских.
Режиссер Леонид Колосовский не стал ничего выдумывать, а просто показал крупные планы прекрасно выглядящей Насти в разных локациях. Авторы песни - Алексей Потапенко и Анастасия Каменских.
««Почуття» нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни - это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему.
Родители с детства учили меня, что любовь - это главное чувство на земле и их трепетные , полные любви и страсти отношения длинною в жизнь, тому лучшее подтверждение. Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео «Почуття», я хотела, чтобы это видео стало подарком всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство. Эта песня является для меня некой одой любви.
Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать «люблю» и «спасибо» тем, кто вам действительно дорог».
Комменты