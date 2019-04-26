Настя Каменских стала Моной Лизой и Фридой Кало

Автором песни стал украинский продюсер, автор и исполнитель Алексей Потапенко, с которым Настя Каменских долгое время выступала в составе группы «Потап и Настя».





Напомним, дуэт «Потап и Настя» просуществовал с 2006 по 2017 год. 31 октября 2017 года стало известно, что Алексей Потапенко и Настя Каменских начинают сольную карьеру под псевдонимами ПТП и NK.

