Настя Каменских стала Моной Лизой и Фридой Кало

Обіцяю – лирическая песня, основным лейтмотивом которой является любовь. Когда-то, чтобы увековечить великое чувство, художники писали картины своих возлюбленных. В видео Настя Каменских становится частью картин, которые считаются мировыми шедеврами, таким образом давая обещание любить вечно. NK предстает перед нами в образе Мона Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь веселья и радости из картины «Весна», богиню Венеру Боттичелли. В видеоработе также можно заметить отсылку к живописи Ван Гога и его знаменитые «Подсолнухи» и главный фрагмент из «Сотворение Адама», написанную великим художником эпохи Возрождения Микеланджело, - сообщает пресс-релиз.
Музыка: Анастасия Каменских / Алексей Потапенко. Слова: Алексей Потапенко / Андрей Безкровный. Режиссера у клипа тоже два - Денис Маноха и Максим Шелковников.
Между всеми героинями есть нечто общее: тайна, которой окутана их история и история безусловной любви. В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации. Девять образов NK символизируют ее связь с каждой героиней с полотен гениальных художников.
В песне задействовано многоголосие бэк-вокала.
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