Настя Каменских объединила казаков и сомбреро

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Певица Настя Каменских под именем NK выпустила шуточный клип «A HUEVO» - в отличие от русского произношения, с испанского она переводится как «Конечно» (смотреть клип).

Песню написал Потап (Алексей Потапенко), клип снял режиссер Леонид Колосовский. Настя Каменских в роскошных нарядах ходит меж карикатурных мексиканцев и украинцев, выкрикивая эмоциональные фразы типа «Кабриолет! Ветер в лицо! Поедем в Гвадалахару!» или «Что происходит? Сегодня я буду твоей анакондой!», принимая не менее карикатурные «сексуальные» позы.

«Смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур!», - объяснила свой замысел Настя.

Настя Каменских
Настя Каменских

Клип завершается сценой, где Настя просматривает на телефоне ТикТок, где проходил флэшмоб, и разные люди просто танцуют «нечто латиноамериканское» под ее песню.

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