Потап и Настя наконец-то поженились

С самого появления дуэта заговорили о любовной связи между продюсером и голосистой эффектной певицей. Они это отрицали. И действительно, Алексей Потапенко уже после старта «Потапа и Насти» женился на продюсере Ирине Горовой, в браке у них родился сын Андрей, и он принял двух детей Ирины от первого брака. У Насти были свои отношения с парнями, но все как-то не складывалось.



Свадьба Потапа и Насти

И вот теперь официально свершилось. Настя вышла замуж за Алексея, сыграли свадьбу, и даже сегодня в день свадьбы выпустили клип. Потап начитывает рэп в клипе «Константа», посвященный отношениям с Настей Каменских.

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» - Потап.



Потап и Настя

Каменских отметила, что никогда не хотела выставлять чувства напоказ, но теперь готова поделиться важным событием с поклонниками. Она также поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов".

"Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" — написала певица.