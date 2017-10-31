«Потап и Настя» стали сольными исполнителями

Артисты пообещали фанатам приятные сюрпризы. Спустя некоторое время Алексей Потапенко представил сольный проект ПТП. Рэпер презентовал дебютный миниальбом «Спелые сливы», состоящий из четырех треков.



ALT

Через несколько дней о значимых изменениях в своей жизни сообщила и Настя Каменских, пишет "Стархит". Брюнетка тоже намеревается сконцентрироваться на сольной карьере. Уже совсем скоро, 2 ноября, артистка презентует первый сингл и клип проекта NK. По этому радостному поводу Потап пожелал Насте всего наилучшего.

«Анастасия Алексеевна, я вас поздравляю с началом такой долгожданной и между тем для всех неожиданной сольной карьеры! Ты это заслужила как никто другой. Это твой день, это твой год. Никто кроме меня не знает, как это для тебя важно, пусть же засияет NK!» – отметил Потапенко.