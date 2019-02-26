Иван Дорн вслед за Loboda поддержал Maruv

Иван Дорн в ролике с удовольствием танцует под музыку Maruv, а подпись гласит: «BANG! Derjis', Maruv!»



ТЕКСТ

Напомним, ранее опальную украинскую певицу поддержали Loboda и Потап.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле. Однако украинские власти отказались послать ее на конкурс, выдвинув ряд неисполнимых и абсурдных обязательств.

Европейский вещательный союз отказался вмешиваться в ситуацию отборов на Украине, назвав это внутренним делом вещателя.