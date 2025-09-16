Испания будет бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

«Испания не станет принимать участие в "Евровидении", если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе», — сказано в сообщении Совета директоров RTVE.



Евровидение 2026

Отмечается, что Испания впервые не примет участие в конкурсе, если на предстоящем заседании Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза будет решено оставить Израиль в числе стран-участниц «Евровидения».

Ранее в Нидерландах также заявили, что откажутся от участия в «Евровидении» в случае участия Израиля. Представители голландской телерадиокомпании AVROTROS в своем обращении подчеркнули, что правительство Израиля вмешалось в конкурс в 2025 году, используя его как политический инструмент.