«Евровидение 2024» пройдет в Мальмё

Полуфиналы назначены на 7 и 9 мая 2024 года, а финал – на 11-е. Шведская телекомпания SVT совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) организует конкурс благодаря победе певицы Лорин в Ливерпуле в этом году.

Как сообщается на официальном сайте «Евровидения», Мальмё был выбран после тщательного тендера, в ходе которого были изучены помещения на месте проведения, возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, болельщиков и журналистов, инфраструктура и другие критерии.

«EBU очень рад, что Мальмё был выбран городом-организатором конкурса песни «Евровидение 2024», - говорится в заявлении исполнительного супервайзера Мартина Остердаля. - Мальмё занимает особое место в истории конкурса, успешно приняв его сначала в 1992 году, а затем в 2013 году, после предыдущей победы Лорин. Мы рады вернуться в этот оживленный и динамичный город, который продемонстрировал наличие мест и инфраструктуры, идеально подходящих для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки. Приверженность Мальмё разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкуренции. Кроме того, благодаря компактным размерам и развитой транспортной инфраструктуре все участники конкурса, включая делегации, СМИ и фанатов, смогут легко ориентироваться в городе».



Loreen

Эбба Адилссон, исполнительный продюсер SVT, добавила:

«Когда у нас, наконец, были все варианты, мы провели общую оценку, чтобы учесть все факторы, связанные с организацией этого масштабного мероприятия. В конечном итоге Мальмё был выбран, поскольку он отвечал всем критериям и предлагает отличные места для проведения мероприятий, а также город, в котором все участники конкурса песни «Евровидение» могут легко передвигаться. Мальмё также твердо намерен предоставить тем, кто приезжает в город, и тем, кто живет в нем, возможность принять участие в праздничных мероприятиях».

Это третий раз, когда Мальмё принимает конкурс песни Евровидение после выпусков 1992 и 2013 годов, и это будет первый раз, когда конкурс песни Евровидение не посещал столицу в течение 5 конкурсов подряд.

Сама Швеция примет конкурс песни «Евровидение» в седьмой раз, он также проводился в Стокгольме в 1975, 2000 и 2016 годах и в Гётеборге в 1985-м.