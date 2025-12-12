Победитель «Евровидения» Nemo вернул награду за победу обратно

«В прошлом году я выиграл Евровидение и получил за это трофей... Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке. "Евровидение" заявляет о своей приверженности единству, инклюзивности и достоинству всех. Именно эти ценности сделали этот конкурс значимым для меня. Однако продолжающееся участие Израиля в событиях, которые Независимая международная комиссия ООН по расследованию признала геноцидом, демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом», — сообщил он.



Nemo на конкурсе «Евровидение»

«Речь идёт не об отдельных людях или артистах. Конкурс неоднократно использовался для смягчения имиджа государства, обвиняемого в серьёзных правонарушениях, в то время как Европейский вещательный союз настаивал на том, что Евровидение — это «неполитическое» мероприятие. И когда целые страны отказываются от участия из-за этого противоречия, должно быть ясно, что что-то глубоко не так».

«Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру ЕВU в Женеве. С благодарностью и с ясным посланием: живи так, как хочешь. Я жду момента, когда эти слова и действия совпадут. А до тех пор этот трофей — ваш», — сказал он.

В октябре Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге EBU принял решение в пользу допуска Израиля.

После этого Нидерланды, Ирландия, Словения, Исландия и Испания объявили о бойкотировании самого конкурса.

Кроме того, в «Евровидении 2026» по иным причинам не примут участие Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Словакия, Венгрия, Монако и Турция. Под вопросом участие Армении.

Между тем, 11 из 16 участников португальского песенного отбора заявили, что откажутся выступать в случае победы, что ставит под угрозу участие еще и Португалии.

В Великобритании BBC заявила, что будет транслировать конкурс в следующем году, выразив поддержку «коллективному решению, принятому членами EBU. Речь идет о соблюдении правил EBU и обеспечении инклюзивности». Немецкая телекомпания SWR также подтвердила свое участие.

Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии Йоханнеса Питча с песней Wasted love. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене Wiener Stadthalle.