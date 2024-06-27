Цюрих подал заявку на проведение «Евровидения 2025»

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Власти швейцарского города Цюрих приняли решение подать заявку на проведение песенного конкурса "Евровидение-2025".

«Город Цюрих подаёт заявку, чтобы принять конкурс песни "Евровидение-2025". "Евровидение" предоставит Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру города культуры и привлекательного туристического направления», - говорится в заявлении городских властей.

По мнению властей, Цюрих идеально подходит для проведения "Евровидения", поскольку обладает необходимой транспортной инфраструктурой и соответствующей площадкой для проведения мероприятия.

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«Цюрих и "Евровидение" идеально сочетаются друг с другом. Цюрих такой же пёстрый, такой же живой, такой же разнообразный. Мы можем и хотим реализовать этот большой проект», - приводятся в сообщении слова мэра города Корине Маух.

Для планирования и проведения "Евровидения-2025" городской совет подаст заявку на рамочный кредит на 20 миллионов франков.

Швейцария проведёт "Евровидение-2025", потому что на конкурсе 2024 года, прошедшем в шведском Мальмё, победил швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.

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