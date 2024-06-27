Цюрих подал заявку на проведение «Евровидения 2025»

Ожидается, что площадка будет вмещать от 11 до 14 тысяч человек. По данным местных СМИ, после песенного конкурса площадку сохранят для других мероприятий.





По правилам, следующее «Евровидение» состоится в Швеции благодаря победе на предыдущем конкурсе представительницы этой страны — певицы Loreen.

