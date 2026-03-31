В этом году конкурс песни «Евровидение» расширяется и охватывает Азию. Ежегодное музыкальное шоу впервые пройдет в Азии в Бангкоке 14 ноября. На данный момент в нем примут участие 10 стран, включая Бангладеш, Бутан, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Непал, Филиппины, Южную Корею, Таиланд и Вьетнам. Согласно пресс-релизу о расширении, позже будут объявлены и другие страны.

«В связи с 70-летием конкурса песни «Евровидение» нам особенно приятно начать новую главу с Азией, регионом, богатым культурой, творчеством и талантами», — заявил директор конкурса Мартин Грин.

Азиатская версия конкурса стартует после того, как оригинальный конкурс пройдет в Вене в мае. В этом певческом соревновании, известном своими экстравагантными костюмами, величественными балладами и энергичными выступлениями, примут участие 35 стран. Вскоре в странах Азии пройдут национальные отборочные туры, а победители выйдут в гранд-финал в Бангкоке.

Это последнее расширение конкурса, который в прошлом году привлек более 160 миллионов зрителей со всего мира. В 2022 году организаторы провели Американский песенный конкурс, в котором приняли участие певцы из всех 50 штатов, а ведущими были Келли Кларксон и Снуп Догг. Однако, в отличие от невероятно популярной европейской версии, рейтинги были невысокими, и шоу не получило продления на второй сезон.

Этот глобальный конкурс, который всегда стремится отбросить политику и глобальные конфликты, чтобы сосредоточиться на музыке, обещает на сайте мероприятия гарантировать, что «каждый голос будет учтен», и, как всегда, привлечь внимание к «празднику оригинальной поп-музыки».

Хотя политические тексты песен и заявления давно запрещены, венское Евровидение бойкотируют Словения, Исландия, Ирландия, Испания и Нидерланды из-за включения Израиля в программу после войны страны в Газе. Прошлогоднее Евровидение было омрачен протестами внутри и снаружи мест проведения из-за включения в программу певца Юваля Рафаэля, пережившего внезапное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого более 1200 израильтян были убиты и 250 похищены.

Кроме того, России запрещено участвовать в этом конкурсе с 2022 года из-за продолжающейся войны против Украины.