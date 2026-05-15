Мот, by Индия и Xcho: «Шадэ» – второй в мировом Shazam!

К моменту эфира песня уже гремела в чартах – за считанные дни после релиза она взлетела на вторую строчку мирового Shazam. Сам Мот приехал прямо с гастролей: в день эфира он прилетел из Пензы, а на следующее утро отправлялся в Ставрополь.

В студии артисты рассказали, как возник этот неожиданный творческий союз. Мот сам попросился в трек – и сначала получил отказ от Виктора Вавилова (by Индия).

«В общем, Мот написал мне. И изначально он думал, что трек "Шадэ" выходит 29 апреля и не успевал, но так получилось, что в этот день вышла другая песня. И когда он это понял, он написал, что очень хотел бы тоже поучаствовать в этом треке. И я, боясь, что этот процесс затянется, сначала отказал ему, но Мот настоял, и я понял, что этот фит должен состояться».

Мот прокомментировал, какие ему пришлось применить доводы.

«Я умолял, чтоб меня взяли в этот поезд. Потом выяснилось, что мы еще земляки, и земляк земляку не может отказать. Я жесткий там арсенал весь включил».



Мот, by Индия и Xcho

Причин для настойчивости у рэпера было предостаточно: мотив не давал ему спать несколько ночей подряд.

«Мне кажется, что люди уже устали от грустной музыки и всем хочется чего-то веселого, задорного. И я, Вите это говорил, что первое ощущение, когда я услышал песню, – что-то ностальгическое из детства, что-то из "Короля льва", что-то из Диснея, что-то такое доброе, почему мы все соскучились и что пробуждает твою настоящую вот эту энергию. И мне кажется, что люди это тоже почувствовали. Ну и плюс хуковость, вирусность, тут все лавры автору, потому что действительно я почему еще так сильно насел, ну потому что пять ночей у меня бессонница была из-за этого мотива. Ну как его выкинуть из головы? Ну невозможно!»

После живого исполнения в студии «Авторадио» артисты обсудили, в чем сила трека. По их мнению, «Шадэ» дает ощущение лета, побережья, чего-то радостного и беззаботного. Примечательно, что этот фит вообще мог не состояться: изначально Мот с by Индией записывали совсем другую песню, которая вышла 29 апреля, а «Шадэ» возникла уже потом.

На вопрос, знает ли о феномене легендарная певица Sade, чья фамилия вдохновила название трека, артисты подметили: «Учитывая, что песня находится сейчас на втором месте мирового Shazam, на секундочку, она уже в курсе».

Помимо тура впереди у Мота два больших сольных концерта.

«Это наша добрая традиция – продлевать лето. 30 августа ждем всех в ВТБ Арена на стадионе "Динамо", 12 сентября в Питере СКА Арена. Готовим для вас самые полотенечные танцы, самые замурашечные песни».