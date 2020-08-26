Мот и Миша Марвин обратились к фольклору и Александру Бородину

В дуэте «Спой» Мот и Миша Марвин совместили фольклорную мелодику и R&B-стилистику, наполнив текст отсылками к «Слову о полку Игореве». Припев основан на «Плаче Ярославны» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. В работе над треком принял участие битмейкер Palagin. Его голосовой тег «Palagin on the beat» можно услышать в самом начале песни.

Мот и Миша Марвин исполняют роли странствующих мужчин, переживающих разлуку с любимой. Музыканты поют эту песню словно воины, находящиеся вдали от дома. Иногда это иронично: «Плач Ярославны на ветру, он полетит по мемам», - читает Мот.



Мот и Миша Марвин

«Немного романтичной этники в поэме о любви, где папа всегда возвращается домой к любимой и к ребёнку, в какой бы Тмутаракани он не был, в каких бы хулахупах сражений его не закручивало. Колыбельная. Плач Ярославны в современном прочтении. «Слово о полку..» на новый лад. Именно так бы я описал эту новую песню», - говорит о песне Мот.

О дате выходе клипа на этот трек музыканты пока не сообщают. Однако тизер на клип уже снят, в роли «любимой» снялась Стефания Маликова.