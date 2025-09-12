Артем Качер перепел собственные песни с друзьями в «Xronika»

Каверы и трибьюты сегодня в моде, но Артём Качер пошёл своим путём, решив «перезапустить» собственную историю. Новый EP «Xronika» объединяет песни, с которых начиналась его музыкальная карьера, и придаёт им современное звучание благодаря новым аранжировкам и свежему вокалу.

Песни «Делаю больно», «Иду», «А может быть» и «Ночное шоссе» задали вектор его творчества, которому он верен и сегодня.

«Xronika – больше, чем просто EP. Это мои песни, записанные в тандеме с классными музыкантами, близкими мне по духу. Мы сделали апгрейд этих треков – новое звучание, аранжировка, видеоряд, вокал. Фактически это мой личный трибьют, возвращение к истокам. Возможно, это нескромно – все перепевают чужие песни, а я перепел свои (смеётся). Но это правильно, ведь это моя музыка, которой я был верен все эти годы. Именно благодаря этим песням началось сотрудничество с Artik-ом и моя музыкальная история», — заметил Артём.



В EP вошли дуэты с Мишей Марвином, Gafur, Toni и Gayana, каждый из которых органично подчеркнул атмосферу и посыл оригинальных композиций, добавив свежие нотки в знакомые мелодии.