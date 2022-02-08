Артем Качер рассказал, как встретил Ани Лорак и будущую жену

«Этот год начался просто невероятно, – заявил певец Брагину, Гордеевой и Захару, – я хочу представить диву, королеву, одну из моих самых любимых исполнительниц, с которой у меня получилось сделать дуэт – Ани Лорак!»

Певица специально приехала на «Авторадио», чтобы посмотреть выступление Качера и спеть вместе с ним вживую совместный хит «Материк».



Ани Лорак и Артем Качер

«Я очень счастлива, что у нас получился такой дуэт с Артемом, потому что это трогательная песня, и каким-то удивительным образом наши энергии совпали, – рассказала Ани Лорак. – То есть у него такой тембр красивый, обволакивающий, и я врываюсь со своей энергией. Поэтому песня уже сегодня стала любимой многими людьми и отозвалась в сердцах».

Истории, как в этой песне, к сожалению, происходят в жизни часто, отметила певица, намекая на свой непростой личный опыт. В 2019 году она пережила сложный развод. А песня, спетая с Артемом Качером, поможет согреть сердца тех, кто сегодня переживает что-то подобное, считает Лорак.

Артем, наоборот, несмотря на трогательные минорные песни, переживает сейчас очень радостный период жизни. Совсем недавно певец женился и до сих пор находится под впечатлением от этого события. Историю знакомства с суженой Качер рассказал ведущим и слушателям «Авторадио».

«Я приехал в родной город Владикавказ буквально на два дня. Обычно после мероприятия сразу встречаюсь с родными, а тут что-то мне ударило в голову, пошел с товарищем в кафе, где у него была встреча. Захожу и встречаю там свою будущую жену Сашу. Она мне очень сильно понравилась, и уже на следующий день мы были с ней на свидании, и я понял четко, что это моя девушка и впоследствии будет моей женой».

Саша сидела с подругами за соседним столиком, Артем не мог отвести глаз от красивой девушки. Певец не упустил свой шанс, быстро нашел с помощью друзей Instagram Саши и написал ей в Direct, а потом познакомился.

«Но самое классное то, что у нас такая немаленькая разница в возрасте, – считает Качер, – она вообще была тогда малая, только 19 исполнилось. Пацаны, если вы меня слушаете, находите себе девушек с разницей в возрасте, будете их под себя воспитывать. Следуйте моему примеру!»



Ани Лорак и Артем Качер на сцене

Жена, отметил Артем Качер, внимательно следит за его творчеством и с пониманием относится к тому, что работа сталкивает его с другими красивыми женщинами. Правда, так было не всегда.

«Раньше были некоторые проблемы в этом вопросе, – добавил Артем, – сейчас получше. Это просто работа, нужно понимать, что хочешь есть – умей работать».