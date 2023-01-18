Артем Качер ждет рождения ребенка

В прошлом году исполнитель хита «Под дождём» узаконил отношения с Сашей Эванс. Сейчас же пара объявила, что ждет своего первенца.



Артем Качер

«Ровно год назад 17 января нас было двое. Теперь у нас с тобой одна душа, одна жизнь и один главный смысл», — заявил певец.

Саша Эванс также добавила, что предыдущий год прошел для неё на одном дыхании. По её словам, каждый день их совместной жизни проходит как праздник.

Поклонники пары не смогли пройти мимо столь громкого события. В комментариях пользователи Сети поздравили Артёма и Сашу. Некоторые фолловеры даже попытались угадать пол ребёнка.