Артем Качер выпустил клип «Ошибаемся» и рассказал о новом альбоме

Премьера альбома намечена на 16 февраля, сейчас уже можно послушать две песни из него - «Ко дну» и «Ошибаемся». На последнюю сегодня вышел клип.

Как рассказал Артем Качер изданию Звук Медиа, в альбоме есть интересная линия от его раннего до нынешнего творчества. Все начинается с песен, которые Артем выпускал еще под псевдонимом Art Key, затем переходит «к временам ДНК» (совместному синглу с Джиганом), «реггетончику» и R&B. После этого наступает момент «Одинокой луны» и «Грустного дэнса»: последний трек Качер исполнял вместе с дуэтом Artik&Asti.



Артем Качер

«Каждый найдет что-то свое: от реггетона до поп-музыки, R&B. В общем, здесь есть все самое главное в моем звучании», - уверен Артем Качер.

Артем подчеркнул, что уже читает комментарии от поклонников, видит, «как они кайфуют», и кайфует от этого сам. Всего в альбоме будет восемь треков.