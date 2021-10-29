«Девочка, не плачь» – Артём Качер обратился к «поколению соцсетей»

После успеха треков «100 проблем» и «Пьешь и танцуешь», вслед за релизом EP «Drama» молодой и амбициозный артист презентует громкое комбо в преддверии выхода нового альбома.

Сюжетная линия нового клипа продолжает историю видео «Пьешь и танцуешь». Герой Артема Качера – наблюдатель реальности «поколения социальных сетей». Он не осуждает, он с заботой относится к каждой, кто роняет «слёзы на тачскрин». Он погружает нас в атмосферу, когда «телефон снова молчит, словно мы на разных планетах». Он позволяет увидеть со стороны, как зависает наша жизнь, когда она уменьшается до размера экрана смартфона в руке.



Артем Качер

Артем Качер: «Девочка, не плачь» – это история о том, что не нужно тратить своё время и эмоции на людей, которые этого не заслуживают. Это история, в которой многие девушки узнают себя. Иногда, растрачивая своё время, растрачивая себя, мы не замечаем тех, кто нам действительно нужен. Трек «Девочка, не плачь» продолжает наш курс – я остаюсь верен своей музыке. Мы совершенствуем стиль, мы переходим на новый уровень – говорим о важном, совмещая пронзительный текст и танцевальный бас. Уверен, это отзовётся в сердцах слушателей».