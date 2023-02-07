Артем Качер представил клип «Февраль»

Режиссер клипа Гио Мацукатов снял клип в Абхазии. Как обычно, у Артема в клипе нет какой-либо содержательной линии. Артем поет в разных локациях, а его условная возлюбленно таинственно изгибается в шикарных интерьерах особняков.

«Главным треком стал “Февраль”, который написал Artik. И не потому что альбом выходит в феврале. Он о том, как в любви иногда бывает холодно, но этот холод по итогу тебе приносит тепло. Ты отпустил, но тебе хорошо от мыслей теплого прошлого. “Спасибо за опыт”, — говорит девушка очень важные слова парню. Я пою о том, что говорит она. И хочу, чтобы каждый услышал и понимал, насколько важно быть не пустым внутри», - считает Артем Качер.



Артем Качер