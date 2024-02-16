Артем Качер выпустил альбом «Сияй», отпускающий токсичность

Релиз, включающий в себя 8 песен, стал шестым студийным альбомом артиста. «Сияй» представляет собой драматичный лонгплей о поломанных чувствах, сообщили в пресс-службе музыканта.

По словам представителей артиста, этим альбомом Артем Качер научит своих слушателей отпускать токсичную любовь. Новая пластинка Качера описывается как танцевально-меланхоличный симбиоз дэнс-попа, дип-хауса и R’n’B.



Артем Качер

«В новых треках артист в своем фирменном стиле филигранно переплетает ностальгические синты, мрачные электронные биты и выразительную прямую бочку. Балансируя между танцевальностью и лиричностью, музыкант органично включает в звучание нестандартные эффекты — например, сэмплы флейты или фрагменты, стилизованные под отрывок голосового сообщения», - говорится в описании релиза.