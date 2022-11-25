Артем Качер и Миша Марвин задумались о «Если»

По словам Артема Качера, к такой коллаборации всё шло уже давно. Артём и Миша исполняют треки в одном жанре и регулярно оценивают релизы друг друга.

Качер признался, что идея записать совместную работу вылилась из переписки в соцсетях. Марвину очень понравилась демоверсия новой композиции коллеги, и он сделал для неё красивый куплет.

«"Если" — вокальная и очень искренняя баллада о любви», — говорит артист.



Артем Качер

Подобных треков давно никто не выпускал, их очень не хватает. Исполнители не стремились специально написать такую работу, благодаря чему она получилась душевной и близкой для многих людей.

Марвин отметил, что следит за новыми треками Артёма уже много лет и даже удивлён, что дуэт не был создан раньше. После того как трек записали на студии, коллеги поняли, что это — стопроцентное попадание. Миша выразил уверенность, что трек придётся по вкусу их фанатам.

Режиссер клипа Саша Ли поместил обоих артистов в интерьеры дорогого отеля с люстрами и позолотой, где они по очереди рассказывают свои истории несчастной любви.