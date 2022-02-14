Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип «Материк» с огнем и водой

Артем Качер рассказал, как встретил Ани Лорак и будущую жену Артем Качер начал год феерично – уже успел жениться на любимой девушке, спеть дуэтом с поп-дивой Ани Лорак и выпустить новый альбом «Девочка, не плачь». Об этих событиях артист рассказал ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» во время живого концерта в радиостудии. «Этот год начался просто невероятно, – заявил певец Брагину, Гордеевой и Захару, – я хочу представить диву, королеву, одну из моих самых любимых исполнительниц, с которой у меня получилось сделать дуэт – Ани Лорак!»

Певица специально приехала на «Авторадио», чтобы посмотреть выступление Качера и спеть вместе с ним вживую совместный хит «Материк».



Ани Лорак и Артем Качер

«Я очень счастлива, что у нас получился такой дуэт с Артемом, потому что это трогательная песня, и каким-то удивительным...

Ани Лорак: Я спела о жертве абьюза! Певица Ани Лорак представила на живом концерте в студии «Авторадио» треки из своего нового альбома. На днях Ани Лорак выступила в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где презентовала свой новый альбом «Я жива». Это 17-й студийный альбом в дискографии певицы, который вышел в ноябре.

«Издан 12 ноября, и в него вошло 12 песен, – рассказала певица ведущим шоу. – В нумерологии что-то есть, определенно. Например, цифра 17 – особенная для меня. В 17 лет я дала свой первый сольник в городе Прилуки на Украине, и я была режиссером этого концерта. Поэтому все не просто так, 17-й – это какой-то...

Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана» Вышел в свет альбом «13 друзей Билана», составляющий нечто среднее между трибьютом Диме Билану и дуэтами с ним же (слушать альбом). Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.







Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).



Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Ани Лорак выпустила альбом «Я жива» Певица Ани Лорак выпустила новый альбом «Я жива» (слушать альбом). В альбом «Я жива» вошло 12 песен, среди которых ранее известные песни «Наполовину», «Не отпускай меня», «Он» и трек на украинском языке «Бачила».







«Любить — значит жить. Я жива! Сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить», - говорит Ани Лорак.



Ани Лорак



Релиз альбома состоялся на лейбле Warner Music Russia, саунд-продюсер релиза - Михаил Кошевой.