Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип «Материк» с огнем и водой

«Чувственная и яркая работа о том, как легко впасть в заблуждение и спутать любовь с привязанностью. Герои клипа сквозь все расстояния, сквозь огонь и воду стремятся быть счастливыми. Только один, чтобы добиться человека во чтобы то ни стало и снова быть вместе, а второй, чтобы отвязать его от себя и помочь понять, что любви больше нет, осталась одна лишь привычка, и силой человека рядом с собой не удержать, даже если рядом с ним тебе кажется, будто ты оказался в космосе», - говорится в пресс-релизе.
Символично, что клип вышел именно в День всех влюбленных.
Артем признавался в интервью, что вместе с Ани Лорак они хотят воплотить идею клипа на сцене, а именно – сцену с огнем и водой, как символы силы и борьбы внутри себя, ведь чтобы отпустить любимого человека, потому что с тобой он не счастлив, нужно обладать настоящей силой и мужеством.
«Я знаю, как все ждали клип на эту песню, и мы с большой радостью наконец представляем его вам. Это очень красивый и честный дуэт, и я благодарен Ани Лорак, что она украсила «Материк» своим присутствием».
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