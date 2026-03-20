Ани Лорак летает над землей в «Alive»

Песня была написана артисткой в соавторстве с ее мужем Исааком, который не только выступил автором слов, но и принял участие в участие в создании музыки и клипа. Грандиозная живая премьера трека состоялась 6 марта — во время большого шоу на московской Live Арене. Песня была встречена теплым приемом и громкими аплодисментами. Из технологичной шоу-программы «AURA» родилась идея для экспериментального клипа, который выпущен на композицию «Alive».

В создании трека участвовало большое количество творческих людей. В их числе Олег Влади, который написал русскоязычную часть текста, а также Александр Хук и Сергей Титов, работавшие над музыкальной составляющей. Клип на песню был создан креативной командой Михаила Коновалова — басиста певицы.

«Alive» — нежный дэнс-поп с легковесными электронными битами, мечтательными реверберациями и воздушными, актуальными ритмами. Это вдохновляющая история о том, как настоящая любовь способна перевернуть жизнь человека и заставить его ощутить то, что они никогда ранее не чувствовал. Трек пропитан свежей, воодушевляющей атмосферой весны, больших перемен и глубинных трансформаций.

«Изначально песня была написана на английском языке. При переводе мы пытались перенести этот смысл — “Я найду тебя, как река находит море” — и не могли найти нужное, емкое слово. Поэтому коллегиально приняли решение оставить припев на английском, — делится Ани Лорак. — Эта песня для меня очень экспериментальная. Мы решили порадовать слушателей новыми красками и новыми гранями моей музыки. Считаю, что всегда нужно что-то искать, удивляться самой и удивлять других».



По словам креативного директора проекта, идея музыкального видео появилась задолго до того, как ИИ-контент в клипах стал привычным делом. Команда изначально планировала концепцию, вдохновленную музыкальными видео из 80-х и 90-х, в которой был бы упор на искусство и необычный визуал, а не на реализм.

«Когда нейросети начали активно развиваться, нам показалось, что настал идеальный момент чтобы воплотить свое видение в жизнь, но уже не через традиционную анимацию, а с помощью новых технологий. ИИ позволил создателям клипа построить целую отдельную вселенную, ведь композиция «Alive» — это история о неразрывной связи между разными мирами. Работа над клипом больше напоминала создание настоящего фильма, чем простого музыкального видео» — делится Исаак Виджраку.