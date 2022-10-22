Лорак, Повалий, Седокова и Тодоренко попали под санкции Украины

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.



Ани Лорак

Санкции на певиц наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, включая блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Артисткам запрещено въезжать на территорию Украины, а их песни и телепередачи с их участием уберут из теле- и радиовещания.

Также певиц и телеведущую лишат украинских госнаград и званий. Таисия Повалий - народная артистка Украины (1997), Ани Лорак - народная артистка Украины (2008) и обладательница огромного количества наград на Украине.





Регина Тодоренко не высказывала свою позицию по ситуации на Украине, однако активно делает карьеру в России: например, сейчас она принимает участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Ани Лорак ранее столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что ее песни записаны на русском языке.

Таисия Повалий столкнулась с критикой со стороны жителей Украины и украинских звезд шоу-бизнеса с Украины после того, как выступила на сцене Кремля 9 мая. Осудили ее не только поклонники, но и ее сын, который вместе со своей семьей уехал в Испанию. Он заявил, что с матерью не хочет иметь ничего общего.

Ранее также стало известно, что новую песню Веры Брежневой под названием "Вишиванка" просят проверить на призывы к экстремизму. Первую за долгое время песню на украинском языке Брежнева записала совместно с певицей Tayanna.

«Они работают в России, как когда-то тут работал Зеленский и получал хорошие деньги. И сегодня им что надо сделать? Оставить работу, чтобы что? Они девочки, им не надо защищать родину с оружием в руках. Они занимаются творчеством, никого не провоцируя, не выступая против собственной страны. Я ни разу не видел, чтобы Ани Лорак что-то сказала против Украины. Они мирные люди, они не хотят выступать ни против Украины, ни против России — и это их право. А их лишают возможности быть нейтральными. Разве это справедливо?» — прокомментировалм Иосиф Пригожин.