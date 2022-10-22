Лорак, Повалий, Седокова и Тодоренко попали под санкции Украины

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Украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Украины, следует из соответствующего указа Зеленского.

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.

Ани Лорак
Ани Лорак

Санкции на певиц наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, включая блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Артисткам запрещено въезжать на территорию Украины, а их песни и телепередачи с их участием уберут из теле- и радиовещания.

Также певиц и телеведущую лишат украинских госнаград и званий. Таисия Повалий - народная артистка Украины (1997), Ани Лорак - народная артистка Украины (2008) и обладательница огромного количества наград на Украине.


Регина Тодоренко не высказывала свою позицию по ситуации на Украине, однако активно делает карьеру в России: например, сейчас она принимает участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Ани Лорак ранее столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что ее песни записаны на русском языке.

Таисия Повалий столкнулась с критикой со стороны жителей Украины и украинских звезд шоу-бизнеса с Украины после того, как выступила на сцене Кремля 9 мая. Осудили ее не только поклонники, но и ее сын, который вместе со своей семьей уехал в Испанию. Он заявил, что с матерью не хочет иметь ничего общего.

Ранее также стало известно, что новую песню Веры Брежневой под названием "Вишиванка" просят проверить на призывы к экстремизму. Первую за долгое время песню на украинском языке Брежнева записала совместно с певицей Tayanna.

«Они работают в России, как когда-то тут работал Зеленский и получал хорошие деньги. И сегодня им что надо сделать? Оставить работу, чтобы что? Они девочки, им не надо защищать родину с оружием в руках. Они занимаются творчеством, никого не провоцируя, не выступая против собственной страны. Я ни разу не видел, чтобы Ани Лорак что-то сказала против Украины. Они мирные люди, они не хотят выступать ни против Украины, ни против России — и это их право. А их лишают возможности быть нейтральными. Разве это справедливо?» — прокомментировалм Иосиф Пригожин.

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