Ани Лорак «Одинокая» стоит на вершине

Автором слов стал Михаил Гуцериев, а музыки — Сергей Ревтов.

«Одинокая стою на вершине, а у моей любви глаза золотые. Я влюблённая – тобой сожжённая, как птица в поднебесье», - поется в песне.

Режиссёром клипа выступил Юджин, ранее работавший с Ани Лорак над видео «Мужчина мой» и «Материк». Съёмки клипа длились два дня в очень насыщенном графике. В видео органично вплетены фрагменты с концерта Ани Лорак в переполненном Дворце спорта в Минске – эти кадры усиливают ощущение масштаба и живого контакта артистки с публикой.



Ани Лорак

«На вершине может стоять только один, там нет места для многих. Когда ты идёшь к пику карьеры – это всегда индивидуальный путь, порой ведущий к одиночеству. А в сложные моменты мы можем опереться только на любовь и поддержку близких, – отмечает Ани Лорак. – Стихи Михаила Гуцериева как нельзя лучше подходят для описания нашей жизни. Кажется, что он лично проходил через такие испытания. Удивительно, что поэт так тонко понимает женскую душу».

Клип показывает разные стороны жизни артистки: мгновения тишины и моменты триумфа. Пространства, в которых оказывается героиня, сменяют друг друга, как этапы пути. И даже когда она остаётся наедине с собой, это состояние наполнено светом и смыслом.

«Работа над клипом «Одинокая» для меня – двойная ответственность. Во-первых, нужно донести до зрителя то, что заложено автором. А стихи Михаила Гуцериева основаны на большом жизненном опыте, это очень глубокая песня. Во-вторых, необходимо понять, как хочет представить композицию артист, а Ани Лорак – большой артист. В клипе мы стараемся показать, что, даже лишаясь людей в своём окружении или материальных благ человек не может быть одиноким», – рассказывает Юджин.

Финал видео оставляет ощущение движения вперёд – за достигнутой вершиной всегда следует новый этап.