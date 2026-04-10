Тедди Свимс призывает не быть всезнайкой в «Mr. Know It All»

Иногда всезнайке просто нужно смириться и выслушать. В этом суть нового релиза Тедди Свимса «Mr. Know It All», который выходит в преддверии его выступления на главной сцене фестиваля Coachella в эти выходные.

«Mr. Know It All» — это баланс старого доброго соула с тонкой, насыщенной аранжировкой, которую хочется взять в руки обеими руками, и это знаменует начало новой эры для американского артиста.

«Песня исследует идею о том, что любовь может стать самоисполняющимся противоречием, - объясняет Тедди Свимс. - Когда вы считаете, что уже знаете, чем все закончится, вы защищаете себя, сдерживаясь, и эта дистанция становится причиной неудачи. Но когда вы пытаетесь бороться с этой судьбой и контролировать каждый исход, вы можете в конечном итоге задушить связь».

Если копнуть глубже, «речь идёт о том, как страх и контроль могут незаметно разрушить нечто реальное. По сути, это переосмысление концепции саморазрушительного пророчества Роберта К. Мертона в сравнении с самоисполняющимся пророчеством, также известным как «Дилемма пророка»».



Teddy Swims

В работе над фильмом «Мистер Всезнайка» Свимс воссоединяется с соавторами и продюсерами Джулианом Бунеттой, Аммо и Джоном Райаном, а также с Эскеердо и Эдом Дрюэттом, который впервые сотрудничает с ним.

В этой песне он поет: «Надо было сказать тебе, что я это предвидел / Словно смотрю в хрустальный шар / Когда я влюбляюсь, это всегда несчастье / О, как бы я хотел не быть всезнайкой».

Джатен Димсдейл, родившийся в 1992 году в Коньерсе, штат Джорджия, дебютировал в чартах Billboard в 2021 году и заставил музыкальный мир обратить на себя внимание своим хитом «Lose Control» 2023 года. В 2025 году он был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель», а к середине года стал рекордсменом. «Lose Control» стала первой песней в истории Billboard Hot 100, которая провела в чарте более ста недель, достигнув отметки в 100 недель в рейтинге.

Ранее сингл превзошел по продолжительности пребывания в чарте песню Glass Animals «Heat Waves», которая продержалась 91 неделю в 2021-2022 годах, и стал рекордсменом по времени нахождения в чарте с момента его создания 4 августа 1958 года. Теперь «Lose Control» находится в чарте уже 112 недель.