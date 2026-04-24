Foo Fighters выпустили 12-й альбом «Your Favorite Toy» и клип

В 12-й альбом Foo Fighters вошли 10 треков, включая выпущенные ранее заглавный номер альбома, «Asking For A Friend», «Caught In The Echo» и «Of All People».

Альбом был записан в домашней студии и спродюсирован группой совместно с Оливером Романом (The Cribs, Wolfmother). В нём дебютировал новый барабанщик Илан Рубин, заменивший Джоша Фриза, опытного барабанщика, который два года заменял покойного Тейлора Хокинса, пока не был уволен из группы в мае 2025 года. Илан Рубин пришел в Foo Fighters из Nine Inch Nails.

«Your Favorite Toy» длится 36 минут и 26 секунд, что делает его самым коротким релизом в дискографии группы. По словам Дэйва Грола, песня «Your Favorite Toy» стала «ключом, который открыл тон и энергетическое направление нового альбома». Он отметил, что группа наткнулась на удачное звуковое решение после более чем годичных экспериментов с различными фактурами и динамикой.



В ранних пресс-релизах альбом описывался как энергичный рок с быстрыми песнями, напоминающими первые альбомы Foo Fighters. Интересно, что фронтмен Дэйв Грол и барабанщик Илан Рубин записали партии гитары и ударных вживую, не используя метроном. А остальные участники группы уже играли «поверх» этих записей.

В день релиза состоялась и премьера клипа на песню «Window». Главный герой ролика, снятого режиссёром Джейком Эрландом, промышленный альпинист, который моет окна в высотном здании и наблюдает за стеклом самые разные сценки из жизни обитателей дома, а в финале устраивает пикник на крыше с одним из жильцов.

На вечеринке в честь выхода нового альбома Your Favorite Toy группа Foo Fighters устроила фанатам настоящий сюрприз. Дэйв Грол внезапно появился среди гостей и подошел к фанату, который пел «Monkey Wrench» в караоке.

Момент получился максимально живым и душевным — музыканты поддержали исполнителя и превратили выступление в мини-шоу прямо в зале.