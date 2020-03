Музыкальный марафон IHeart собрал $8 млн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, который организовал это мероприятие совместно с вещательной компанией iHeartRadio.



"Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы принести добро в тяжелое для всего мира время. Нам удалось достичь подобного только благодаря изумительным деятелям искусств, принявшим участие в мероприятии, нашим партнерам из iHeartRadio, и неиссякаемой поддержке наших сотрудников, зрителей и деловых партнеров", - отметил генеральный директор телесети Fox Entertainment Чарли Колиер.



Музыкальный телемарафон, который состоялся в минувшее воскресенье, посмотрели около 8,7 млн зрителей. Ведущим выступил британский певец и композитор Элтон Джон, в часовом концерте приняли участие около двух десятков популярных музыкантов, которые исполняли свои хиты из домашних студий или просто сидя на диване. В их числе оказались певицы Билли Айлиш, Мэрайя Керри, Алиша Киз, вокалисты групп Green Day и Foo Fighters Билли Джо Армстронг и Дейв Грол, поп-группа Backstreet Boys и другие.



Музыканты делились своими переживаниями, связанными с распространяющейся инфекцией, просили зрителей не выходить из дома или, как минимум, соблюдать социальную дистанцию.

Backstreet Boys впервые объединилась после своего распада, чтобы спеть хит 1999 года "I Want It That Way", причем каждый из участников квинтета пел из своего дома. Дэйв Грол из Foo Fighters спел песню "My Hero". Финнеас и Билли Айлиш спели суперхит "Bad Guy" без клавиш и ударных, только под гитару. Шон Мендес и Камила Кабелло спели дуэтом "My Oh My". Сэм Смит представил а капелла «How Do You Sleep» 2019 года, а Мэрайя Кери под минусовку - "Always Be My Baby".