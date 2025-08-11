Dirkschneider спел лучшую вокальную партию в карьере

Dirkschneider & The Old Gang выпустили сингл «Dead Man’s Hand» из будущего альбома проекта «Babylon», релиз которого назначен на 3 октября (смотреть видео).

Песня была написана вокалисткой Мануэлой Биберт на фортепиано: первый демо-вариант включал только вокал и клавишные. Затем мелодия была дословно перенесена на гитару и орган.

«Удо Диркшнайдер представляет вокальную партию, которую сам считает одной из лучших в своей карьере. Но сюрпризы на этом не заканчиваются: Питер Бальтес и Мануэла Биберт вносят неожиданные вокальные акценты, придавая треку дополнительную глубину и насыщенность. А припев — это настоящий хит, рассчитанный на стадионы, призыв к поднятию рук и громкому пению вместе с группой».

Удо Диркшнайдер
