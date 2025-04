Проект Dirkschneider & The Old Gang, в котором легендарный вокалист Удо Диркшнайдер воссоединился с коллегами по U.D.O. и Accept — басистом Петером Балтесом, гитаристами Штефаном Кауфманном и Матиасом «Доном» Дитом, выпустил новый сингл «It Takes Two To Tango» (смотреть клип).