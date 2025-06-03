Первый канал расскажет о своих лучших музыкальных проектах

В них небывалые истории взлётов и падений, развитие человеческих и творческих судеб, рождение талантов и их уход, конфликты и конкурентная борьба, влюблённые и отвергнутые, родители и дети… Словом, всё то, что способно вызвать сильный эмоциональный отклик.

О том, как снимали музыкальные фильмы «Старые песни о главном» в подробностях рассказали Лев Лещенко, Валерий Сюткин, Гарик Сукачёв и Николай Расторгуев. Почти детективная история приключилась с третьей серией этого музыкального фильма. Страна чуть было не лишилась телевизионного Нового года. Константин Эрнст:

«Такого ужаса и отчаяния, как тогда, я никогда не испытывал. И, надеюсь, никогда больше не испытаю. Потому что быть человеком, который украл у страны Новый год, ну, это точно не то, о чём я мечтал».

Кстати, на съёмках «Старых песен о главном» завязался бурный роман между двумя «звёздами», который перерос в крепкий брак.

Первому каналу десятилетиями удаётся задавать тренды музыкального телевидения. Игорь Матвиенко и Яна Чурикова поделились своими воспоминаниями о том, как создавалось самое громкое музыкальное шоу 2000-х, почему на первые кастинги «Фабрики звёзд» никто не пришёл и кому этот проект подарил фантастический шанс стать звездой первой величины. Секретами музыкальной кухни и подробностями «битвы за Евровидение» поделились Полина Гагарина и Юлия Савичева.

Шоу «Фантастика» - новый формат и новые технологии. Шоу, которое переворачивает телевизионную реальность и делает виртуальное возможным и осязаемым. Вадим Галыгин рассказал о некоторых секретах шоу «Фантастика» и объяснил, почему он даже в общении с женой и детьми «держит язык за зубами».

«Голос» дебютировал в эфире Первого канала осенью 2012 года. Наставниками первого сезона были Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. «Голос» открыл широкой публике имена юных и взрослых талантливых исполнителей, подарил миллионам зрителей невероятные по накалу эмоции.

Магия Александра Градского: удивительным образом он предсказывал, кто победит в «Голосе». Дима Билан и Полина Гагарина дали этому феномену свои объяснения. Дима Билан многому научился у маэстро Градского:

«Я как будто разгадал какую-то загадку. Позвольте мне думать так. Мне кажется, большую часть того, как нужно относиться к проекту «Голос», нам наглядно показал Александр Борисович».

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Константин Эрнст назвал «Голос» последним по-настоящему мощным проектом на международном телевизионном рынке. И рассказал, как команда «Первого канала» преобразила проект под запросы российской аудитории:

«Мы, во-первых, сначала добавили в «Голос» возможность ещё одной попытки для тех, кто накануне полуфинала выбыл. И это сделали мы ради детского «Голоса». Потому что дети очень расстраиваются, когда они выбывают. И душа разрывается на них смотреть. Кроме этого, мы придумали формат, который называется «Уже не дети». Обычно, работая даже с выдающимися форматами, мы русифицируем их».

Телезрители узнают, кто придумал коронные фразы российского ТВ: «Не переключайтесь!» «Всё у нас получится!», или сколько аккордов нужно, чтобы получился шлягер. Как попасть в самую высокую ноту? И как музыка решает проблемы отцов и детей? Всё о том, как музыкальные проекты на Первом канале меняют жизнь артистов, телезрителей и даже всей страны.

В фильме принимают участие:

Константин Эрнст, Александр Файфман, Юрий Аксюта, Юлия Пересильд, Игорь Матвиенко, Юлианна Караулова, Юлия Савичева, Гарик Сукачёв, Баста, Полина Гагарина, Дима Билан, Яна Чурикова, Михаил Боярский, Вадим Галыгин, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин, Ирина Дубцова, Александр Розенбаум, Анастасия Заволокина, Александр Ягья, Валерия Астапова, Карина Кокс, Николай Агутин, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, Алёна Свиридова, Филипп Киркоров, Юрий Николаев, Виктория Дайнеко, Александр Бердников, Антон Безносюк, Ив Набиев, Александра Ребенок, Александр Серов, Максим Аверин, Александр Градский, Даниил Градский, Дина Гарипова, Пелагея, Лев Лещенко, Леонид Якубович, Александра Савельева, Леонид Ярмольник, Дмитрий Маликов, Дарья Мороз и другие.

Автор сценария – Елизавета Богдан

Режиссёры – Андрей Линич, Антон Ефимов

Главный режиссёр проекта – Людмила Снигирёва

Продюсеры - Андрей Сысоев, Людмила Снигирёва, Олег Вольнов

Производство – ООО «Студия Премьера»

13 июня в 16:25

Кроме того, 12 июня в 16:50 на Первом канале - концерт к 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной.

В праздничном концерте, посвященном 95-летию народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, прозвучат песни: «Течет река Волга» (Пелагея), «Нежность» (Лариса Долина), «Ой, то не вечер» (SHAMAN), «Подари мне платок» (Александр Воробьев), «Выйду на улицу» (Глеб Матвейчук), «На побывку едет» (Александр Ф. Скляр), «Рязанская Мадонна» (Ольга Кормухина), «Огней так много золотых» (Слава), «За окошком свету мало» (Надежда Кадышева), «Твои следы» (Зара), «Сладка ягода» (Ольга Будина), «Ой, мороз, мороз» (Александр Буйнов) и многие другие.

Ведущие концерта: Руслан Осташко и Яна Чурикова.