Сериал о «Песнярах» покажут по Первому каналу

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Владимир Мулявин

Простой парень из советского Свердловска Володя Мулявин мечтает создать свою группу, не замечая насмешек сверстников и протеста матери. Благодаря таланту и упорству мечта начинает обретать реальные очертания: Володя проходит путь от виртуоза-балалаечника на свердловском рынке до бессменного лидера легендарного белорусского ВИА «Песняры». Его музыка помогает обрести душевную гармонию и излечить раны, нанесенные войной. В 1976 году в Белорусской Государственной филармонии при аншлаге проходит премьера первой советской рок-оперы «Песня о доле» - главного детища Мулявина. Однако одному Владимиру Георгиевичу было, известно сколь тернистым и бюрократически сложным оказался путь от идеи до её воплощения и какой персональной Голгофой обернулась для него эта постановка…

Фильм охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении

Роль главного героя в разных возрастах исполнили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Первую жену Мулявина, артистку Лидию Кармальскую, сыграли Анна Банщикова и Анна Демидова, а правнучка Владимира Мулявина – Лида сыграла свою бабушку Марину (дочку Кармальской и Мулявина) в детском возрасте. В сериале также снялись Анатолий Лобоцкий, Владимир Свирский, Анастасия Ильинская, Сергей Годин, Максим Пониматченко, Гоша Петренко, Максим Шишко, Артем Давидович, Александр Ильин, Евгения Дмитриева, Иван Жвакин, Андрей Карако, Алексей Шевченков, Александр Яцко и др.

Режиссерами проекта выступили Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за определенный период из жизни героев (50-е, 60-е и 70-е годы).

Съемки сериала «За полчаса до весны» проходили в Беларуси (Минск, Логойск, Борисов), а также в Калининградской и Московской областях и завершились в Москве. Гардероб главных героев подобран из отдельных аутентичных вещей 60-70-х годов, но большинство одежды для героев шили. Все копии сценических костюмов ансамбля сделаны с нуля, так как ни один костюм не сохранился. Художнику по костюмам Татьяне Котес пришлось изучить все имеющиеся видеозаписи концертов ВИА «Песняры», книги воспоминаний о Владимире Мулявине, журналистские статьи и заметки того времени, личные фото из архивов поклонников и участников группы.

В 1976 году ансамбль дал концерт в Колонном зале Дома Союзов, где впервые исполнил одну из самых известных композиций «Вологда». В сериале этот момент будет воспроизведен буквально, поэтому съемки проходили там же – в Доме Союзов – и были воссозданы антураж и атмосфера того вечера.

За саундтрек в фильме «За полчаса до весны» отвечал музыкальный продюсер Виталий Новиков, который работал с ансамблем «Песняры» в 80-е годы. Все композиции были перепеты и переиграны в классической стилистике «Песняров». Несколько певцов озвучивали моменты репетиций и выступлений ансамбля. За Владимира Мулявина и его брата Валерия Мулявина пел Олег Аверин, за Леонида Борткевича - Андрей Усанов, за Анатолия Кашепарова - Вячеслав Исаченко. За героиню Алю Елисееву поет Наталья Орлова. В записи также принимали участие заслуженные артисты Беларуси, участники «золотого состава» «Песняров» Владислав Мисевич и Валерий Дайнеко.

Эфир в 21.45.