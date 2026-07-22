«Наше Радио» начало вещание во Владивостоке

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Стартовало вещание «Нашего Радио» во Владивостоке.

Теперь около 600 тысяч человек смогут слушать эфир на частоте на частоте 92.7 FM.

«География Нашего Радио продолжает расширяться, и теперь к нам присоединился Владивосток — прекрасный город на берегу Японского моря, один из крупнейших культурных и экономических центров Дальнего Востока. Для нас это не просто новая точка на карте вещания, а возможность стать ближе к слушателям в одном из самых ярких городов страны. Мы будем радовать владивостокцев любимой музыкой, интересными эфирами и встречами с яркими гостями — дома, на отдыхе и за рулём. Владивосток, добро пожаловать в наше сообщество!» — сказал программный директор Нашего Радио Игорь Паньков.

Ранее «Наше Радио» выиграло право на радиовещание в другом дальневосточном городе Артёме. В нём радиостанцию можно будет услышать на частоте 92.0 FM. А с 13 марта эфир зазвучал на частоте 95.8 FM в городе Арсеньев в Приморском крае.

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