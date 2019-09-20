Макаревич, Шклярский и БГ сделали рок-фарфор

«С фарфоровым производствам давно случился альянс. Я разрисовал сервиз, и он имел большой успех. Потом мы сделали еще 3 тарелки. В общем на сегодняшний день уже 2 сервиза, большое количество тарелок, кружек и блюд. С Императорским фарфоровым заводом друг другом очень довольны. Когда мне сказали, что «рок-фарфор» будет делаться там же, мне было уже как-то спокойно. Я знал, что никакого эксперимента для меня в этом не будет. Специально садился и рисовал когда предлагается какая-то форма. Надо учитывать каждый изгиб и восприятие этой формы. Обычно делаю эскиз и посылаю его на завод, где производится пробный оттиск. Мы смотрим что получилось, правильно ли угадан размер», - поделился своим опытом Андрей Макаревич.

«Очень люблю белую посуду. Считаю, что посуда не должна брать на себя внимание, главное, что в ней находится. Чайные церемонии тоже не моё. Люблю пить чай из нормальной тонкостенной чашки, чтобы чай был хороший и вода тоже», - добавил музыкант.

Рисунки рок-легенд - картина БГ, автопортрет Шклярского и Макаревича - выполнены в форме бокала на костяном фарфоре. Первые счастливчики могут уже выиграть памятные подарки в эфире «Нашего Радио».

Совсем скоро коллекция поступит в продажу сети магазинов Императорского фарфора. Примечательно, что Императорский фарфор привлекает к сотрудничеству и легенд оперного жанра. Ранее свою чайную коллекцию выпустила оперная дива Анна Нетребко.