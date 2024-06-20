«Наше Радио» появилось еще в 7 городах

Жители сразу 2 населённых пунктов Кемеровской области могут услышать радиостанцию не только через интернет, но и на FM-частотах. Так, эфир в Ленинске-Кузнецком доступен на волне 92.4 FM, в Киселёвске – на 107.8 FM.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Жителям городов Бологое и Торжок Тверской области «Наше Радио» доступно на частотах 106.8 FM и 103.4 FM соответственно. В Норильске радиостанцию можно поймать на волне 91.1 FM, в Нарьян-Маре – на 104.4 FM, в Серове – на 87.5 FM.

Напомним, что с 9 июля «Наше Радио» продолжит вещание в Москве на новой частоте — 101.8 FM.