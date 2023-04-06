«Нашествие» переехало в Калужскую область

Крупнейший в России музыкальный фестиваль, проведения которого целых три года ждали поклонники, впервые пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Всего час езды от Москвы по Минскому или Киевскому шоссе, сообщают организаторы.



Нашествие

На новом месте «Нашествие» сохранит свой формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Зрителей ждут сеты легендарных хэдлайнеров – звёзд «Нашего Радио», выступления десятков известных музыкальных групп. Молодёжная сцена фестиваля покажет сотни молодых музыкантов из самых разных регионов страны. «Нашествие» станет культурным явлением, где помимо музыки гостей ждет театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий.

Все ранее приобретенные билеты действительны на «Нашествии» в Калужской области. Чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на nashestvie.ru

Генеральным информационным партнером «Нашествия» станет телеканал РЕН ТВ.