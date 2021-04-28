Фестиваль «Нашествие» переехал в Серпухов

«Новое место проведения фестиваля – это в первую очередь новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса крупнейшего фестиваля в России. «Нашествие» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии. Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, – с приходом «Нашествия» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей», - сообщают организаторы.



Грязь фестиваля «Нашествие»

При этом «Нашествие» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Современное «Нашествие» — это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.

Проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья стало возможным при поддержке в рамках программы «Лето в Подмосковье».

Проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Все ранее приобретенные билеты действительны на «Нашествие» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов. Приобрести новые билеты можно только на сайте: nashestvie.ru

Напомним, что ранее фестиваль проходил в Тверской области. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году его проведение в Большом Завидове было отменено, и в 2021 году Тверская область снова отказалась от его проведения. А Московская область решила снимать ограничения, и «Нашествие» станет первым большим разрешенным массовым мероприятием в области. Ранее фестиваль уже проходил в Московской области, с 2000 по 2002 годы он состоялся в Раменском, на местном ипподроме.