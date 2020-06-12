Фестиваль «Нашествие» перенесен на год

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире Тверского вещания телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием", - сказал губернатор.

Руденя отметил, что "не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль добавил несколько месяцев проблем для жителей нашего региона". "Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - добавил он.

Организаторы фестиваля "Нашествие" сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года.

"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как "Нашествие", в настоящее время не представляется возможным", - говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году", - заключили организаторы.

Фестиваль "Нашествие" планировалось провести 26-28 июля в Завидове Тверской области. "Нашествие" проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тыс. зрителей.