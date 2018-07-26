Минобороны ищет замену группам, отказавшимся выступать на «Нашествии»?

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В СМИ появилась информация, что Минобороны России заменит артистов, отказавшихся от участия в музыкальном фестивале «Нашествие», ансамблем песни и пляски российской армии имени Александрова.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Это реакция ведомства на демарш»,— подвердил другой источник «Ъ.

Однако, художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк не подтвердил эту информацию.

"В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале", - сказал Саченюк.

Напомним, ранее от участия в фестивале в знак протеста против его милитаризации отказались певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), а также группы Distemper, «Птица», «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли» и «Йорш».

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