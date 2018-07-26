РАО подало иск к организатору «Нашествия» на 7 млн рублей

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАО.

"Цена иска РАО к организатору "Нашествия" - 7 млн 365 тыс. 670 рублей, которые недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших в ходе проведения фестиваля", - сказали в пресс-службе.

Организатор фестиваля выплатил РАО 884 тыс. 330 рублей авторского вознаграждения, указав, что всего было продано 7 тыс. 158 билетов на фестиваль. "Однако на официальном сайте "Нашествия" и сайте МВД Тверской области указано, что фестиваль посетили более 200 тыс. зрителей", - отметили в РАО. В обществе рассчитали сумму иска по сведениям, указанным на билетах: тираж билетной книжки составил 100 тыс. билетов.

"РАО осуществило расчет ставки вознаграждения, помножив 100 тыс. билетов на минимальную цену билета, указанную организатором: 1 тыс. 650 рублей, - пояснили в пресс-службе. - Таким образом, мы получили минимальную сумму валового сбора: 165 млн рублей. Авторское вознаграждение в размере 5% составило 8 млн 250 тыс. рублей. Соответственно, недоплата в РАО составила 7 млн 365 тыс. 670 рублей".

Представители РАО подчеркнули, что обращение в суд стало "крайней мерой": с лета 2017 года общество неоднократно направляло уведомления СТТК о необходимости перерасчета вознаграждения. "Крайнее обращение в адрес организатора фестиваля было направлено 8 февраля 2018 года. Однако никакой обратной связи со стороны СТТК не последовало. В итоге 20 марта 2018 года РАО было вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы", - сказали в организации.

В пресс-службе "Нашествия" отказались от комментариев.