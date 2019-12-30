Радио Jazz начало вещание в Ялте

Туристы и жители Ялты получили настоящий новогодний подарок: сегодня на Южном берегу Крыма появилось Радио Jazz на частоте 94.8 FM.

«Русская Ривьера» по праву занимает первое место по популярности отдыха в Крыму. Ценители природы, архитектурных достопримечательностей Ялты и просто меломаны теперь могут восхищаться местными красотами под хорошую джазовую музыку круглый год.

Напомним, что недавно к музыкальной палитре городов Радио Jazz присоединился Симферополь, составив компанию Москве, Московской области, Ангарску, Архангельску, Великому Новгороду, Димитровграду, Ижевску, Томску, Севастополю и Самаре.

Шоу «Выход в свет» с Маргаритой Макеевой, знаковые композиции эпохи, новые альбомы «звёзд» современной джазовой сцены, авторский прогноз погоды, актуальные новости, обзоры мировых фестивалей, пятничная программа «Ритм» с Анатолием Айсом, розыгрыши путешествий на далекие острова - всё это и многое другое ждёт в новом сезоне слушателей радиостанции.

Радио Jazz 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как Наше Радио, Rock FM, Радио Ultra, телеканалом Наше ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи Vintage records studio, агентством «Ультра продакшн» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».