«Наше Радио» возобновило проект «НАШЕ 2.0»

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6 февраля проект для молодых музыкантов «НАШЕ 2.0» возвращается в эфир «Нашего Радио», где бессменный ведущий Игорь Седов будет знакомить с претендентами на ротации.

Чтобы принять участие в проекте, музыкантам нужно прикрепить свои треки в комментариях к специальному посту Вконтакте. Каждую неделю на суд слушателей будет представлена «тройка» лучших треков, за которые можно будет проголосовать на сайте. Победитель, набравший больше всего голосов, пройдет в суперфинал.

Наше 2.0

«Наше Радио» выбирает самые интересные песни начинающих артистов и предлагает слушателям их оценить и определить самый интересный трек. Благодаря проекту «НАШЕ 2.0» огромное количество музыкантов появились в эфире «Нашего Радио», заставив говорить о себе после выступления на фестивале «Нашествие». Таким образом, «Наше 2.0» открыл в свое время такие группы, как «Аффинаж» и «Гудтаймс».

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