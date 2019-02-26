Флаг «Нашего радио» водрузили на Килиманджаро

Переводится название «Ухуру» с местного наречия, как «сверкающая гора», которая считается потухшим вулканом. В этом году в горной экспедиции приняли участие 29 человек, среди них герой России, первый в мире ученый - командир космического корабля Сергей Рязанский. Он поднялся почти на шесть тысяч метров с флагом «Нашего радио», установив его на «крыше Африки».

Сергей Рязанский: «Это было потрясающее приключение! Несмотря на физические трудности, на холод, на то, что многие непривычны к подобным путешествиям, для многих это серьезный выход из зоны комфорта, вся команда успешно справилась. Мы дошли до вершины, получили бесценный опыт и море незабываемых впечатлений! Путешествие продолжается, и нас еще ждет сафари в национальных парках Танзании. Всем слушателям Нашего огромный привет. Наши как всегда на высоте!»

Кратер Килиманджаро имеет эллиптическую форму 1,9 на 2,7 километра. Внутри главного кратера есть ещё два небольших - Reusch (диаметром 1300 м) и самый маленький - Яма Пепла (140 м в диаметре и 130 м в глубину). В кратере Килиманджаро до сих пор видны признаки вулканической деятельности, включая дым, трещины и запах серы. По оценкам учёных, расплавленная магма находится всего в 400 метрах под дном кратера, и нельзя исключать вероятность, что когда-нибудь вулкан «проснётся» сильнейшим извержением.