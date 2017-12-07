Рок-музыканты снялись с собаками для календаря

Один из участников проекта Алексей Кортнев рассказал, как прошла фотосессия с участием его собаки.

«Фотограф совершенно не утомил пса, потому что мы очень правильно выбрали способ съемки. Собака наша, Яся, она сторожевая псина такая, овчарка, и ее снимать, скажем, на участке было бы совершенно невозможно, потому что она фотографа, скажем так, выгнала бы с участка. Поэтому я взял ее на поводок, вывел за пределы. А за пределами своей земли она сразу становится смирная, просто шелковая. Мы пошли в ближайшие кустики, которые там хорошо видны на фотографии. Фотограф в них как бы спрятался и нас сфотографировал. Яся чутко поводила носом во все стороны, вынюхивала приближение-отдаление других собак, коз, кур, людей, в общем, всего, что движется в деревне. К таким вот официальным фотосессиям непривыкшая совсем. Ну, конечно, мы ее часто фотографируем на телефон, когда с ней играют дети, когда мы носимся по участку и играем в снежки. Как всякая собака, очень любит ловить зубами снежки. Очень любит разрушать снежную бабу, которую мы лепим. Она на нее с разбегу бросается и разваливает. Вот это все снимаем естественно, но не на большой красивый фотоаппарат, а просто на телефон», - рассказал НСН Алексей Кортнев.

В фотосессии для календаря на 2018 год также приняли участие Сергей Галанин, группа Чайф, группа 25/17, Пикник.

Эксклюзивный отрывной календарь выпущен ограниченным тиражом. Формат одновременно настенный и настольный. Формат — А5. Цена - 1599 руб.