«Наше ТВ» перезапускается, но без объяснений

Обновленный музыкальный контент «НАШЕ ТВ» будет отражать все грани становления отечественного андеграунда от легенд русского рока, таких как ДДТ, «Машина времени», Чайф - до современных инди-команд и альтернативы третьего тысячелетия на всем постсоветском пространстве, - сообщается в пресс-релизе.

Больше никаких подробностей перезапуска формата «Мультимедиа холдинг» не приводит.

Телеканал «Наше ТВ» был запущен в конце декабря 2015 года и уже на старте его аудитория составила 2,7 млн телезрителей от Владивостока до Калининграда. В настоящее время охват телеканала превышает 28 млн абонентов и представлен во всех пакетах кабельных и цифровых операторов.

Оригинальный контент представлен концертами легендарных исполнителей, выступлениями на Главном приключении года - фестивале «Нашествие», рок-премии «Чартова Дюжина» и программами собственного производства. Телеканал «Наше ТВ» доступен также онлайн на сайте nashe-tv.com.